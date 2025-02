Stand: 03.02.2025 15:31 Uhr Handball: Rechtsaußen Gerbl verlässt die "Recken"

Maximilian Gerbl wird den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 29 Jahre alte Rechtsaußen kehrt in seine Schweizer Heimat zurück, wo er seine bisher nebenberufliche Tätigkeit im Finanzbereich ausbauen will. Im Sommer wird Gerbl seine Handballkarriere beenden. Der 66-malige Nationalspieler erzielte in 84 Bundesligapartien für die "Recken" 176 Tore, kam zuletzt aber nur noch auf wenig Einsatzzeiten. | 03.02.2025 15:31