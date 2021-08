Stand: 28.08.2021 19:36 Uhr Handball: Pokal-Aus für Empor Rostock und Aurich

Die Handballer des HC Emor Rostock sind in der ersten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Der Zweitliga-Aufsteiger war in eigener Halle chancenlos gegen den Ligakonkurrenten SG BBM Bietigheim und unterlag 19:26 (8:14). Auch der OHV OHV Aurich ist nicht mehr im Wettbewerb. Der Drittligist verlor gegen den klassenhöheren TV Großwallstadt 27:31 (13:17). Am Sonntag hat Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden zu Gast, außerdem spielen die Zweitligisten Lübeck-Schwartau und Eisenach gegeneinander. | 28.08.2021 19:36