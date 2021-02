Stand: 07.02.2021 10:24 Uhr Handball-Partie Buxtehude gegen Halle-Neustadt abgesagt

Die für Sonntag (heute) um 15 Uhr angesetzte Partie in der Handball-Bundesliga zwischen den Frauen des Buxtehuder SV und SV Union Halle-Neustadt ist kurzfristig abgesagt worden. "Die Witterungsbedingungen sind zu gefährlich für eine Anreise", teilte der BSV mit. Ein Nachholtermin ist noch offen. Trainer Dubravko Prelcec sparte derweil nach der 16:29 (5:11)-Niederlage seiner Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten am Sonnabend gegen die HSG Bensheim/Auerbach nicht mit Kritik. "Ich bin sehr enttäuscht von der Leistung meiner Mannschaft, denn das Team hat sich nicht an die Vorgaben gehalten."