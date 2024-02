Stand: 26.02.2024 15:29 Uhr Handball-Olympia-Quali: ARD zeigt Deutschland - Österreich live

Die ARD zeigt das letzte Spiel in der Olympia-Qualifikation der deutschen Handball-Nationalmannschaft live im Fernsehen und in der Mediathek. Am 17. März geht es in Hannover gegen Österreich (14.10 Uhr). Die DHB-Männer treffen in der niedersächsischen Landeshauptstadt neben Österreich noch auf Algerien (14. März) und Kroatien (16. März). | 26.02.2022 15:27