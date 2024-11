Stand: 02.11.2024 21:15 Uhr Handball: Oldenburg unterliegt dem Thüringer HC

Die Bundesliga-Handballerinnen VfL Oldenburg haben am Sonnabend eine Niederlage kassiert. Beim Thüringer HC haben verloren die Norddeutschen mit 31:41 (14:19). Mit elf Toren avancierte Johanna Reichert zur besten Werferin des THC, der mit nunmehr 10:4 Punkten in der Tabelle an den Oldenburgerinnen (8:4) vorbeizog. | 02.11.2024 21:02