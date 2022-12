Stand: 18.12.2022 16:12 Uhr Handball: Nordhorn-Lingen gewinnt Zweitliga-Verfolgerduell

Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben im Aufstiegskampf der Zweiten Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntagnachmittag gegen die Eulen Ludwigshafen mit 24:20 (12:11) durch und zogen in der Tabelle zunächst an den Pfälzern vorbei, die allerdings noch zwei Partien weniger ausgetragen haben. Jaime Fernandez Fernandez und Markus Stegefelt waren mit je fünf Toren erfolgreichste Schützen der Grafschafter. Nordhorns Rückstand auf Aufstiegsplatz zwei beträgt lediglich ein Punkt. Ergebnisse und Tabelle | 18.12.2022 16:11