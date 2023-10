Stand: 31.10.2023 13:31 Uhr TSV Hannover-Burgdorf: Michalczik fällt vorerst aus

TSV Hannover-Burgdorf wird vorerst auf Marian Michalczik verzichten müssen. Das teilte der Handball-Bundesligist am Dienstag mit. Der Rückraumspieler habe sich ein Knochenmarködem im linken Sprunggelenk zugezogen, hieß es weiter. Michalczik war in der Partie beim HSV Hamburg (30:28)umgeknickt. Wie lange der 26-Jährige ausfallen wird, sei noch unklar. In Absprache mit Bundestrainer Alfred Gislason wird er aber nicht am aktuellen DHB-Lehrgang in München teilnehmen.