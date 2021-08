Stand: 20.08.2021 14:20 Uhr Handball: Lübeck-Schwartau mit Zuschauern im DHB-Pokal

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau bestreitet sein Erstrundenspiel im DHB-Pokal gegen den Ligarivalen ThSV Eisenach vor gut 1.000 Zuschauern. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Die Pokalpartie in der Lübecker Hansehalle findet am 29. August (16 Uhr) statt. Die 2.114 Sitzplätze bietende Halle darf nach Landesverordnung zu 50 Prozent gefüllt werden. | 20.08.2021 14:19