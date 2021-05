Stand: 16.05.2021 19:11 Uhr Handball-Luchse verpassen Pokal-Triumph

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten haben das "Wunder von Stuttgart" nur knapp verpasst. Die Niedersächsinnen mussten sich am Sonntag im Endspiel um den DHB-Pokal dem großen Favoriten SG BBM Bietigheim mit 22:27 (13:11) geschlagen geben. Am Sonnabend hatte Buchholz überraschend sein Halbfinale gegen die HSG Blomberg-Lippe (22:19) gewonnen. Kim Berndt war im Finale bei den Luchsen mit sieben Toren am erfolgreichsten. Buchholz liegt in der Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss nur auf Rang 14. | 16.05.2021 19:00