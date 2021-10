Stand: 20.10.2021 21:45 Uhr Handball Luchse verlieren auch sechste Bundesliga-Partie

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten bleiben Schlusslicht in der Handball-Bundesliga der Frauen. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec dem Thüringer HC mit 22:27 (13:15) und kassierte im sechsten Spiel ihre sechste Niederlage. Beste Werferin der Luchse war Marleen Kadenbach mit sechs Treffern. Die Gastgeberinnen lagen nach knapp 15 Minuten bereits mit 5:10 im Rückstand, kamen dann besser in die Partie und konnten den Abstand bis zur Pause sogar auf zwei Tore verringern. Nach dem Seitenwechsel zog der THC jedoch bis zur 47. Minute wieder auf fünf Treffer davon und verschaffte sich damit den entscheidenden Vorsprung. | 20.10.2021 21:35