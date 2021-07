Stand: 02.07.2021 11:26 Uhr Handball-Luchse verlieren Topspielerin Kücükyildiz an Dortmund

Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten muss den Abschied einer Leistungsträgerin verkraften. Fatos Kücükyildiz verlässt den Club und wird in der kommenden Saison für Meister Borussia Dortmund auflaufen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die Schwedin, die in der Pokalendrunde in Stuttgart zur "wertvollsten Spielerin" gewählt worden war, sagte: "In Buchholz habe ich meine Liebe zum Handball zurückgewonnen. Es war die schönste Saison seit über zehn Jahren." | 02.07.2021 11:15