Stand: 14.11.2021 18:59 Uhr Handball-Luchse und Buxtehude erreichen Pokal-Viertelfinale

Die Handballerinnen der HL Buchholz 08-Rosengarten sind in das Viertelfinale um den DHB-Pokal eingezogen. Die Handball-Luchse, Letzte der Bundesliga, setzten sich bei Zweitligist TSV Nord Harrislee 32:29 (14:13) durch. Eine klare Sache war das Spiel des Buxtehuder SV beim HC Rödertal, das die Niedersächsinnen mit 32:19 (15:12) gewannen. Damit folgten die beiden Clubs dem VfL Oldenburg (34:29 in Neckarsulm) in die nächste Runde. Ausgeschieden ist hingegen Werder Bremen (22:25 gegen Waiblingen). Überblick | 14.11.2021 18:54