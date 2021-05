Stand: 14.05.2021 08:28 Uhr Handball-Luchse im Pokal: "Alles in die Waagschale werfen"

Mitten im Bundesliga-Abstiegskampf wollen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten ihre Erfolgsgeschichte im DHB-Pokal fortschreiben. "Wir benötigen eine tolle Tagesform, Cleverness und das nötige Derby-Glück", sagte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec vor dem Halbfinale beim Final Four am Sonnabend (12 Uhr) in Stuttgart gegen den Tabellendritten HSG Blomberg-Lippe. Auch Geschäftsführer Sven Dubau verwies auf die Außenseiterrolle seiner Mannschaft, betonte aber: "Wir wollen den größten Erfolg unserer Vereinsgeschichte genießen und alles in die Waagschale werfen, um für eine Überraschung zu sorgen." | 14.05.2021 08:27