Stand: 15.05.2021 16:44 Uhr Handball-Luchse erreichen überraschend Frauen-Pokalfinale

Die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten stehen beim Final Four in Stuttgart um den DHB-Pokal der Frauen im Endspiel. Die Luchse, die in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen, besiegten die favorisierte HSG Blomberg-Lippe in einem dramatischen Halbfinale am Sonnabend mit 22:19 (13:12). Im Finale am Sonntag (17.15 Uhr) treffen die Niedersächsinnen auf den SG BBM Bietigheim. | 15.05.2021 16:35