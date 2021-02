Stand: 01.02.2021 11:30 Uhr Handball-Luchse: Gedämpfte Freude über Pokal-Coup

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten haben auf den 24:23 (12:11)-Erfolg bei Bayer Leverkusen im Viertelfinale des DHB-Pokals mit gemischten Gefühlen reagiert. Obwohl der Bundesliga-Aufsteiger zum ersten Mal das Final Four erreicht hat, erkannte Trainer Dubravko Prelcec einen Nachteil. "Die Freude bei den Mädels ist riesengroß, beim Trainer-Team etwas gedämpfter. Das sind im Mai mitten im Abstiegskampf zwei zusätzliche Partien, die an die Substanz gehen werden", sagte der Coach. Die Endrunde findet am 15./16. Mai in Stuttgart statt. Ergebnisse | 01.02.2021 11:26