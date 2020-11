Stand: 02.11.2020 11:51 Uhr Handball-Länderspiele ohne Kiels Weinhold

Steffen Weinhold nimmt nicht an den beiden kommenden Länderspielen der Handball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland teil. Der 34 Jahre alte Linkshänder des THW Kiel laboriert weiter an den Folgen seiner Gehirnerschütterung, die er beim Bundesligaspiel in Nordhorn erlitten hat. | 02.11.2020 11:48