Stand: 23.04.2021 10:53 Uhr Handball: Hannovers Böhm für DHB-Auswahl nachnominiert

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für die abschließenden Partien in der EM-Qualifikation Rückraumspieler Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) nachnominiert. Der 31-Jährige rückt nach für Lukas Stutzke, der sich mit seinem Club Bergischer HC in Quarantäne befindet. Sportliche Bedeutung haben die Partien am nächsten Donnerstag in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland nicht mehr, da die DHB-Auswahl bereits für die Europameisterschaft 2022 qualifiziert ist. | 23.04.2021 10:52