Stand: 25.09.2023 17:35 Uhr Handball: Hannover-Burgdorf verlängert mit Michalczik

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Nationalspieler Marian Michalczik langfristig bis ins Jahr 2027 verlängert. Das teilte der Club am Montag mit. "Für uns ist seine Verlängerung der Startschuss, um das Team der Zukunft aufzustellen", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen. Der 26 Jahre alte Michalczik wechselte vor einem Jahr von den Füchsen Berlin zu den Niedersachsen und ist dort von Beginn an absoluter Stammspieler. In bislang 45 Einsätzen erzielte der Rückraumspieler 81 Tore. | 25.09.2023 17:35