Stand: 26.10.2021 10:33 Uhr Handball: HSVH verpflichten Dänen Lassen

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den ersten Neuzugang für die Saison 2022/2023 verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt der zweifache dänische Nationalspieler Jacob Lassen von Bjerringbro-Silkeborg in die Hansestadt und erhält einen Vertrag bis 2024. "Ich freue mich sehr, dass ich künftig hier spielen darf. Die Bundesliga ist für mich die Spitze des Welthandballs, und ich möchte mir hier einen Namen machen", sagte der 26 Jahre alte Linkshänder, der den Rückraum der Hamburger verstärken soll. "Jacob ist einer der gefragtesten Rückraumrechten in Dänemark und hat noch viel Potenzial. Er passt gut zu unserer Philosophie, auf entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die sich bei uns beweisen wollen", erklärte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke. | 26.10.2021 10:32