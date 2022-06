Stand: 24.06.2022 14:20 Uhr Handball: HSVH holt Torwart Budalic

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat einen Vertreter für den verletzten Torhüter Jens Vortmann gefunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt der Kroate Ivan Budalic von Limoges Handball aus Frankreich in die Hansestadt. Der 24-Jährige unterschrieb zunächst einen Vertrag bis März 2023. Dann hoffen die HSVH-Verantwortlichen auf die Rückkehr Vortmanns, der sich zum Ende der abgelaufenen Serie die Achillessehne gerissen hatte. Budalic wird am 21. Juli im Hamburger Training erwartet. | 24.06.2022 14:19