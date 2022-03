Stand: 09.03.2022 16:12 Uhr Handball: HSVH-Teambus holt Geflüchtete nach Hamburg

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hilft Geflüchteten aus der Ukraine auf ihrem Weg in die Hansestadt. In einer gemeinsamen Aktion mit dem THCC Rot-Gelb Hamburg (Tennis, Hockey und Cricket) wird der Club am Freitag seinen Mannschaftsbus und einen weiteren Bus an die polnisch-ukrainische Grenze schicken, um dort Frauen und Kinder abzuholen. Dies teilte der HSVH am Mittwoch mit. Der Bus wird unter anderem durch Spenden des Vereins, der Mannschaft und der Fanclubs finanziert. | 09.03.2022 16:11