Stand: 12.09.2023 18:47 Uhr Handball: HSVH-Kapitän Weller nicht schwerer verletzt

Handball-Bundesligist HSV Hamburg kann schon bald wieder auf seinen Kapitän und Kreisläufer Niklas Weller setzen. Die MRT-Untersuchung der verletzten Schulter habe keine strukturellen Schäden ergeben, teilte der Verein am Dienstag mit. Der 30-Jährige hatte sich im Spiel bei der MT Melsungen (26:33) die Schulter ausgekugelt und die anschließende Partie beim SC Magdeburg (24:35) verpasst. Da in Andreas Magaard (Rippenbruch) ein weiterer Kreisläufer verletzt ist, hatte zuletzt der U21-Spieler Tobias Pachmann ausgeholfen. Je nach weiterem Heilungsverlauf könnte Weller im ersten Heimspiel am Sonnabend (19 Uhr) gegen den SC DHfK Leipzig wieder zur Verfügung stehen. Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga | 12.09.2023 18:45