Stand: 02.02.2022 10:26 Uhr Handball: HSV Hamburg holt Niederländer Baijens

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat für die kommende Saison den niederländischen Nationalspieler Dani Baijens verpflichtet. Der 23 Jahre alte linke Rückraumspieler wechselt im Sommer vom Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen an die Elbe. Im Norden ist Baijens ein alter Bekannter, von 2017 bis 2018 lief er für die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga und in der Champions League auf. | 02.02.2022 10:25