Stand: 26.08.2020 13:08 Uhr

Handball: Flensburg verliert - Auch Heinl verletzt

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben in ihrem ersten Testspiel eine knappe Niederlage kassiert. Beim dänischen Erstligisten BSV Bjerringbro-Silkeborg unterlag die SG vor 420 Zuschauern am Dienstagabend mit 32:33 (15:20). Bester Werfer war Göran Sögard Johannessen mit acht Treffern. In Jacob Heinl zog sich nach Simon Hald und Johannes Golla auch der dritte Kreisläufer eine Verletzung zu. Eine Verpflichtung von Test-Spieler Sergej Gorpischin wird immer wahrscheinlicher. Der 22-Jährige erzielte vier Treffer. | 26.08.2020 13:10