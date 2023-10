Stand: 10.10.2023 16:11 Uhr Handball: Flensburg verlängert mit Linksaußen Pedersen

August Pedersen läuft auch in der kommenden Saison für den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt auf. Wie die Schleswig-Holsteiner am Dienstag mitteilten, hat der Linksaußen seinen Vertrag an der Förde um ein Jahr verlängert. "Ich weiß, dass wir mit der neuen Mannschaft große Chancen haben, um Titel zu kämpfen und den Weg zurück in die Champions League zu gehen. Ich freue mich, ein Teil davon sein zu können", sagte Pedersen. | 10.10.2023 16:02