Stand: 04.10.2021 15:28 Uhr Handball: Flensburg leiht Leipzigs Meyer-Siebert aus

Nach den anhaltenden Verletzungen von Magnus Rød, Gøran Søgard Johannessen und Lasse Møller hat Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt reagiert und Julius Meyer-Siebert vom SC DHfK Leipzig ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler wird bis Ende des Jahres an die Förde kommen. "Ich bin sehr froh, dass wir so kurzfristig ein spannendes Talent nachverpflichten konnten. Julius kann in der Abwehr mehrere Positionen besetzen und ist ein sehr guter Shooter aus der Distanz. Nun sind wir in der Breite etwas besser aufgestellt", sagte SG-Cheftrainer Maik Machulla. | 04.10.2021 15:27