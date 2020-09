Stand: 08.09.2020 11:27 Uhr

Handball: EHF bestätigt Final Four im Dezember in Köln

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat den Termin für das Final Four in der Champions League bestätigt. Das Finalturnier der wegen des Coronavirus unterbrochenen Saison 2019/2020 wird am 28. und 29. Dezember wie geplant in Köln stattfinden. Die teilnehmenden Mannschaften sind der THW Kiel, FC Barcelona, Paris Saint-Germain HB und Veszprem HC. Ob und wie viele Zuschauer zugelassen sein werden, ist noch nicht geklärt. | 08.09.2020 11:03