Stand: 12.03.2023 17:16 Uhr Handball: DHB-Team chancenlos gegen Dänemark

Deutschlands Handballer hinken der absoluten Weltspitze noch ein gutes Stück hinterher. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Weltmeister Dänemark am Sonntag auch in der Höhe verdient mit 21:28 (10:14) und kassierte zehn Monate vor der Heim-EM einen deutlichen Stimmungsdämpfer. Bester deutscher Werfer vor 12.123 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena im Hamburger Volkspark war Juri Knorr mit neun Treffern. Weltklasse bewies allerdings einzig Andreas Wolff. Mit seinen Paraden verhinderte der Schlussmann ein Debakel gegen die Dänen, die ohne acht Weltmeister in Hamburg aufliefen. |12.03.2023 17:15