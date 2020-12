Stand: 19.12.2020 19:12 Uhr Handball-CL: Mögliche Modus-Änderung wegen Corona

Die Europäische Handball-Föderation hat auf diverse Corona-Spielabsagen in der Champions League reagiert und eine mögliche Modus-Änderung beschlossen. Sollten Partien bis zum regulären Ende der Gruppenphase am 4. März nicht ausgetragen werden können, wird der Wettbewerb mit allen 16 Teams fortgesetzt. Statt des geplanten Viertelfinales würde es in der Königsklasse dann mit dem Achtelfinale weitergehen. Auch der THW Kiel (Tabellenfünfter der Gruppe B) und die SG Flensburg-Handewitt (Zweiter der Gruppe A) waren in dieser Saison bereits von Spielabsagen betroffen. | 19.12.2020 19:09