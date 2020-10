Stand: 17.10.2020 19:07 Uhr Handball: Buxtehuder SV feiert Heimsieg

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben in einem spannenden Bundesligaspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach in der Schlussphase die Nerven behalten. Trotz mehrerer Rückschläge setzte sich das Team mit 32:29 (16:14) durch und feierte den zweiten Heimsieg in Folge. | 17.10.2020 19:04