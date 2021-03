Stand: 15.03.2021 09:55 Uhr Handball-Bundestrainer Gislason sieht "Chance auf Medaille"

Nach der erfolgeichen Olympia-Qualifikation geht Handball-Bundestrainer Alfred Gislason die nächsten Ziele an. "Jetzt haben wir die Chance, um die Medaillen zu kämpfen", sagte der langjährige Trainer des THW Kiel. "Wir gehören nicht zu den großen Favoriten, aber wir werden unsere Möglichkeiten haben. Wir werden alles geben." Das deutsche Team hatte sich beim Ausscheidungsturnier in Berlin am Wochenende souverän das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gesichert. | 15.03.2021 09:54