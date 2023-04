Stand: 12.04.2023 13:15 Uhr Handball-Bundestrainer Gislason nominiert zwei "Recken"-Talente

Mit fünf Debütanten, darunter zwei vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, gehen Deutschlands Handballer in die Vorbereitung auf die Länderspiele in Schweden (27. April) und gegen Spanien (30. April in Berlin). Die U21-Nationalspieler Renars Uscins und Justus Fischer aus dem Team der "Recken" dürfen auf ihren ersten Länderspieleinsatz hoffen. "Diese jungen Leute haben sich zuletzt in ihren Vereinen sehr gut präsentiert. Wir möchten sie im Umfeld der A-Nationalmannschaft sehen", begründete Bundestrainer Alfred Gislason die Nominierung des Quintetts. | 12.04.2023 13:14