Handball-Bundestrainer Gislason froh über Rückkehr der Kieler

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason geht aufgrund der Rückkehr der Kieler Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold ins DHB-Team mit Zuversicht in die Olympia-Qualifikation. Das sei sehr wertvoll, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Wir haben mit den Rückkehrern extrem viel mehr Erfahrung, um diese schweren Spiele zu bestreiten." Deutschland spielt von Freitag bis Sonntag in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Algerien um die Olympia-Qualifikation. Die ersten beiden Teams in der Gruppe erhalten jeweils ein Ticket. | 11.03.2021 15:36