Stand: 26.12.2023 11:00 Uhr Handball-Bundestrainer Gislason: "Vorglühen" für die Medaillen-Jagd

Mit einem Lehrgang in Frankfurt startet Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch mit den deutschen Handballern in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Heim-EM (10. bis 28. Januar 2024). "Ich sehe den ersten Lehrgang als Vorglühen auf den 1. Januar. Nicht im Sinne von Party-Vorglühen, eher wie ein guter Dieselmotor. Der musste früher auch erstmal Warmlaufen. Das kenne ich noch von meinem Trecker zu Hause", sagte Gislason dem Sport-Informations-Dienst. Deutschland startet am 10. Januar in Düsseldorf gegen die Schweiz in das Turnier. | 26.12.2023 10:59