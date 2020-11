Stand: 07.11.2020 10:59 Uhr Handball-Bundestrainer Gislason: Komplimente für Knorr

DHB-Neuling Juri Knorr (GWD Minden) gehört die Zukunft im deutschen Handball. Der Sohn des früheren Nationalspielers Thomas Knorr kam im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) zu seinem Länderspieldebüt. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht", urteilte Bundestrainer Alfred Gislason über den Auftritt des 20 Jahre alten gebürtigen Flensburgers. "Ich will mich hier beweisen und Gas geben", sagt Knorr, der am Sonntag (15.15 Uhr) in Estland zu seinem zweiten Länderspieleinsatz kommen dürfte. | 07.11.2020 10:58