Handball-Bundesliga: VfL Oldenburg gewinnt in Buxtehude

Der VfL Oldenburg hat das Nordduell in der Handball-Bundesliga der Frauen für sich entschieden. Für den VfL war das 25:23 (14:13) der dritte Ligasieg in Folge. Merle Carstensen erzielte neun Tore für die Oldenburgerinnen, die damit Tabellenplatz sechs behaupteten und nach Punkten mit dem Fünften Buxtehude gleichzogen. "Ich bin unglaublich stolz auf die Mädels", sagte Trainer Niels Bötel, der gleichzeitig die Euphorie bremste: "Unser Plan steht immer noch: Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen." 14.12.2022