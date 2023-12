Stand: 17.12.2023 18:35 Uhr Handball-Bundesliga: TSV Hannover-Burgdorf feiert Heimsieg

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga einen Heimsieg gefeiert. Die Niedersachsen bezwangen am Sonntag den Bergischen HSC mit 37:28 (19:13). Vincent Büchner, Justus Fischer und Marius Steinhauser waren mit jeweils fünf Toren die erfolgreichsten Werfer der "Recken". Am kommenden Mittwoch tritt der Tabellensechste zum Nordduell beim THW Kiel an. | 17.12.2023 18:30