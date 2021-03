Stand: 06.03.2021 20:10 Uhr Handball-Bundesliga: "Recken" verlieren beim Bergischen HC

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim Bergischen HC gab es am Samstagabend ein 23:27 (12:14). Bester Werfer der "Recken", die in der Tabelle auf Rang 13 abrutschten, war Alfred Jönsson mit fünf Treffern. | 06.03.2021 20:00