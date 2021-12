Stand: 05.12.2021 19:44 Uhr Handball-Bundesliga: "Recken" schlagen TuS N-Lübbecke

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Nach dem Erfolg in Lemgo gelang den "Recken" auch am Sonntag im Heimspiel gegen TuS N-Lübbecke ein Sieg. Mit 22:21 (9:11) behielten die Niedersachsen die Oberhand. Jóhan Hansen war mit sieben Toren der beste Werfer der Hannoveraner. Ergebnisse/Tabelle | 05.12.2021 19:44