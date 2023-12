Stand: 10.12.2023 18:13 Uhr Handball-Bundesliga: "Recken" feiern Auswärtssieg

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga einen ungefährdeten Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten gewannen die "Recken" am Sonntag mit 29:25 (13:12). Renars Uscins war mit fünf Treffern bester Werfer der Niedersachsen, die in der Tabelle nur noch einen Zähler Rückstand auf Platz sechs haben, der zur erneuten Teilnahme an der European League berechtigen würde. | 10.12.2023 18:13