Stand: 25.02.2021 20:53 Uhr Handball-Bundesliga: "Recken" bezwingen Melsungen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga einen Heimsieg gegen die MT Melsungen gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Donnerstagabend mit 31:23 (17:15) durch und schoben sich in der Tabelle an den Hessen vorbei auf den zehnten Platz. Hannovers Johan Hansen war mit zehn Toren bester Werfer der Partie, auf Melsunger Seite traf Ex-"Recke" Timo Kastening (acht Tore) am häufigsten. | 25.02.2021 20:53