Stand: 11.02.2024 20:15 Uhr Handball-Bundesliga: HSV Hamburg unterliegt Berlin

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga die zwölfte Saisonniederlage kassiert. Am Sonntagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen den Füchsen Berlin in eigener Halle mit 30:32 (15:19). Bester Werfer der Gastgeber, die mit 14:26 Punkten auf Platz 15 der Tabelle abrutschten, war Dani Baijens mit acht Treffern. Für Berlin war Lasse Andersson neunmal erfolgreich. Das nächste Spiel der Hamburger findet bereits am Freitag (19 Uhr) statt. Dann geht es zum Tabellennachbarn HC Erlangen, der zuvor in Flensburg verloren hatte. Ergebnisse und Tabelle | 11.02.2024 20:14