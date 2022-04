Stand: 07.04.2022 20:48 Uhr Handball-Bundesliga: HSV Hamburg siegt bei den RN Löwen

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger setzte sich am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:28 (18:16) durch. Casper-Ulrich Mortensen war mit neun Treffern bester Werfer der Hanseaten, die in der Tabelle nun elf Zähler vor einem Abstiegsrang liegen. | 07.04.2022 20:47