Stand: 30.12.2023 19:57 Uhr Handball-Bundesliga: Buxtehude verliert, Oldenburg gewinnt

In der Handball-Bundesliga haben die Frauen des Buxtehuder SV das letzte Spiel des Jahres verloren. Bei der SG BBM Bietigheim gab es am Sonnabend eine klare 25:34 (9:16)-Niederlage. Gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer gerieten die Niedersächsinnen bereits in der ersten Hälfte deutlich in Rückstand. Oldenburg konnte hingegen zum Abschluss des Jahres einen Sieg feiern. Beim Tabellenletzten Sport-Union Neckarsulm setzte sich der VfL mit 27:25 (14:13) durch. Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga der Frauen | 30.12.2021 19:56