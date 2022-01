Stand: 26.01.2022 10:59 Uhr Handball: BSV-Frauen mit englischer Woche im Saisonfinale

Das am vergangenen Sonnabend abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV und der Neckarsulmer Sport-Union wird erst am 4. Mai nachgeholt. Das gab der BSV am Mittwoch bekannt. Die Partie musste neu angesetzt werden, da es in der vergangenen Woche im Neckarsulmer Team Corona-Flle gegeben hatte. Für den BSV ergibt sich daraus in der Schlussphase der Saison eine englische Woche. Am 30. April empfängt er die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten, am 7. Mai geht es zur HSG Bad Wildungen. | 26.01.2022 10:57