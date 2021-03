Stand: 02.03.2021 12:03 Uhr Handball: Alle Proficlubs haben Lizenz beantragt

Alle 39 Clubs aus den ersten beiden Ligen haben eine Lizenz für die kommende Handball-Saison 2021/2022 beantragt. Dies teilte die Handball Bundesliga (HBL) am Dienstag mit. Eine Lizenzentscheidung ist für Ende April avisiert. "Die Tatsache, dass sich alle Vereine wirtschaftlich in der Lage sehen, einen Antrag zu stellen, ist eine gute Nachricht und in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit", sagte Mattes Rogowski, der für das Lizenzierungsverfahren bei der HBL zuständig ist: "Dies stimmt uns für die aktuelle Saison sowie das bevorstehende Lizenzierungsverfahren positiv." | 02.03.2021 12:02