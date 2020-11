Stand: 11.11.2020 11:47 Uhr Handball: 3. Liga wegen Corona bis Ende des Jahres ausgesetzt

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Handball-Saison in der 3. Liga sowie in der Jugend-Bundesliga bis zum Jahresende ausgesetzt. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch bekannt. Die Wiederaufnahme sei zum zweiten Wochenende im Januar geplant, "sofern dies die weitere Entwicklung" zulasse. Von insgesamt 131 Mannschaften (72 Männer, 59 Frauen) habe derzeit ein Drittel keine Erlaubnis, weiter zu trainieren, teilte der DHB weiter mit. | 11.11.2020 11:44