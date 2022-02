Stand: 19.02.2022 10:38 Uhr Hamburgs Innensenator Grote für mehr politisches Gewicht des Sports

Hamburgs Innen-und Sportsenator Andy Grote will dem Sport auf Bundesebene "mehr politisches Gewicht geben." In den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz sei der Sport "nur kurz oder gar nicht vorgekommen", sagte Grote dem "Hamburger Abendblatt". "Das wird der Bedeutung des Sports in dieser Gesellschaft und auch in dieser Pandemie nicht gerecht." | 19.02.2021 10:38