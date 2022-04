Stand: 19.04.2022 22:11 Uhr Hamburgs Handballer wollen Hannover-Spiel verlegen lassen

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat eine Verlegung des für Donnerstag geplanten Auswärtsspiels bei der TSV Hannover-Burgdorf beantragt. Wie der Club am Dienstagabend mitteilte, seien in Johannes Bitter und Jens Vortmann zwei Torhüter nicht spielfähig. Aufgrund einer derzeit gültigen Sonderregelung haben Vereine in einem solchen Fall das Recht, eine Verlegung zu beantragen. Über den Antrag muss die Handball-Bundesliga (HBL) kurzfristig entscheiden. Vortmann hat die Nachwirkungen seiner Corona-Infektion noch nicht vollständig überwunden, teilte der HSVH mit. Der ehemalige Nationalkeeper Bitter sei wegen eines Magen-Darm-Infekts sportunfähig geschrieben. Tabelle | 19.04.2022 22:10