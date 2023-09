Stand: 20.09.2023 16:43 Uhr Hamburgs Handballer vorerst ohne Zoran Ilic

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss in den kommenden Wochen auf Rückraumspieler Zoran Ilic verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat sich der 21 Jahre alte Rückraumspieler beim 35:34-Heimsieg am vergangenen Sonnabend gegen den SC DHfK Leipzig ein Knochenmarködem am rechten Oberschenkel zugezogen. Der Ungar war auf einem Werbeaufkleber auf dem Hallenboden ausgerutscht. Eine MRT-Untersuchung hatte bestätigt, dass die Bänder im Knie intakt sind und Ilic sich nicht schwerer verletzt hat. Wie lange der Linkshänder genau ausfallen wird, sei abhängig vom Heilungsverlauf hieß es vom Verein. | 20.09.2023 16:42